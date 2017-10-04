حلم المونديال| ماذا قدم «الثلاثي الجديد» قبل الانضمام للفراعنة؟

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قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، ضم 3 عناصر جديدة لصفوف المنتخب، استعدادًا لمواجهة الكونغو، يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الخامسة بتصفيات المونديال.

وقرر المدير الفني ضم كل من (مؤمن زكريا، جناح الأهلي - محمد فتحي لاعب الوسط الإسماعيلي - حسام حسن، مهاجم سموحة) إلى معسكر المنتخب الذي انطلق الإثنين الماضي، استعدادًا لمباراة الكونغو.

ويأتي ضم كوبر للثلاثي لتعويض الإصابات الذي ضربت صفوف لاعبي منتخب مصر، قبل انطلاق المعسكر، حيث تعرض الثلاثي محمود كهربا وعبدالله السعيد وحسام عاشور للإصابة.

وتعرض عبدالله السعيد للإصابة خلال مشاركته مع الأهلي أمام النجم الساحلي في بطولة إفريقيا، بينما أُصيب حسام عاشور في التدريبات خلال الاستعدادا للقاء، كما تعرض محمود عبدالمنعم كهربا المحترف ضمن صفوف اتحاد جدة إلى الإصابة خلال مشاركته مع فريق أمام الرائد في دوري المحترفين.

وكان حسام حسن ومحمد فتحي، سبقا أن ضمهما كوبر لقائمة المنتخب لمباراة أوغندا بالجولة الثالثة ضمن 25 لاعبًا، قبل أن يستبعدهما من القائمة النهائية للمباراة.

ويستعرض «التحرير» في السطور التالية أرقام «الثلاثي» المنضم حديثا لقائمة الفراعنة:

- مؤمن زكريا:

صاحب الـ29 عاماً، وأحد الركائز الأساسية الذي كان يعتمد عليها النادي الأهلي الموسم الماضي، حيث شارك مع الفريق في 43 مباراة وأحرز 12 هدفًا، وصنع 6 أهداف.

ولم يشارك مع الفريق هذا الموسم حيث غاب بأولى مباريات الفريق بالدوري الممتاز أمام طلائع الجيش، ولم يشارك بلقاء الترجي التونسي بذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لكنه شارك بلقاء الإياب، لكن تم تغييره ببداية الشوط الثاني، وشارك في لقاء النجم الساحلي، بدوري أبطال إفريقيا والذي انتهى بخسارة فريقه 1-2.

وبالنظر لأرقام اللاعب دوليا: سبق وأن شارك مع المنتخب الوطني في 6 مواجهات رسمية، و5 وديات.

- حسام حسن:

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خاض مهاجم سموحة 42 مباراة مع فريقه، أحرز خلالهم 9 أهداف، وصنع 4 آخرين.

وشارك في 81 مباراة في الدوري، حيث سبق وأن لعب مع طلائع الجيش في 14 مباراة، وشارك أيضًا مع الداخلية في 25 مباراة بنفس المسابقة وسجل هدفين وصنع هدفين.

وخاض حسام مع فريقه هذا الموسم في جميع المباريات، ونجح في إحراز هدف الفوز لفريقه بمرمى طنطا، خلال الجولات الأربع الأولى بالدوري الممتاز.

- محمد فتحي:

ضم الخواجة الأرجنتيني محمد فتحي، لاعب وسط الدراويش، خصوصًا وأنه كان أحد القوام الأساسي للفراعنة خلال مواجهتي أوغندا في المعسكر الماضي.

وشارك فتحي مع الإسماعيلي في 79 مباراة بقميص الإسماعيلي في الدوري المصري، و6 مباريات بكأس مصر، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

وشارك صاحب الـ23 عامًا خلال الموسم الحالي جميع مباريات فريقه التي خاضها في مسابقة الدوري الممتاز.

ولم يتمكن فتحي من إحراز أي أهداف أو صناعتها أيضًا.

وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.