تغيرات في معسكر الزمالك استعدادًا لاستئناف الدوري

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب-كريم قماح:

أكد أيمن حافظ، المدير الإداري بنادي الزمالك، أن الجهاز الفني بقيادة المونتنجري نيبوشا، قرر نقل معسكر الفريق إلى الإسكندرية، بدلًا من التجمع الخامس استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

شاهد أيضا

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأبيض مع نظيره الاتحاد السكندري، في ثاني ودياته خلال المعسكر يوم السبت المقبل، على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب، وذلك بدلًا من مواجهة السكة الحديد، على أن يخوض مباراة طلائع الجيش الجمعة المقبل.

يذكر أن الزمالك عاد للتدريبات الجماعية أمس، عقب فترة الراحة التي منحها لهم نيبوشا المدير الفني، عقب التعادل إمام إنبي بالجولة الرابعة، مستغلًا فترة توقف الدوري، بسبب انشغال المنتخب الوطني بمباراة أوغندا، والمقرر لها الأحد المقبل، لحساب تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.