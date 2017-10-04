أهلي جدة يكشف حقيقة عودة عبد الشافي للزمالك في يناير

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كتب- كريم قماح:

قال ماجد الفهمي، مدير المركز الإعلامي بنادي أهلي جدة السعودي، إن موقف محمد عبد الشافي، ظهير أيسر الفريق، لن يتحدد في الوقت الحالي، وإنما الأمر مؤجل لشهر يناير المقبل.

وأوضح «الفهمي» في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء: «عبد الشافي يشارك مع الفريق ولا يمكننا تحديد موقفه في الوقت الحالي، قد يطرأ جديد في شهر يناير المقبل»، مضيفًا: «لم يصلنا أي خطابات من الزمالك بشأن استعادة عبد الشافي أو أي نادٍ آخر».

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وأكمل: «عبد الشافي هو خير ممثل وسفير للمصريين لاعب خلوق ويتميز بأخلاقه الرائعة بالإضافة لفنياته داخل الملعب، أجبر الجميع على بقائه في اتحاد جدة لنحو 4 سنوات وهو أمر لم يحدث من قبل في الدوري السعودي أن يظل لاعب أجنبي بصفوف فريقه لهذه الفترة».

وكان عبد الشافي، انتقل لأهلي جدة في موسم 2014-2015 معارًا من الزمالك قبل أن تتحول إلى بيع نهائي، إلا أن تقارير سعودية أكدت أن اللاعب خرج من حسابات الفريق.

يذكر أن الزمالك دعم الجبهة اليسرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، باللاعب السوري مؤيد العجان، والذي يشارك مع الفريق بصورة مستمرة ويقدم أداء جيدًا، بالإضافة لأحمد فتوح اللاعب الشاب.