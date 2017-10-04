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ميركل لا تعتزم التوسط في النزاع الكتالوني

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مصراوي Masrawy

ميركل لا تعتزم التوسط في النزاع الكتالوني

12:56 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

ميركل لا تعتزم التوسط في النزاع الكتالوني

برلين - (د ب أ):

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها لا تزال تنظر إلى نزاع الاستقلال في إقليم كتالونيا الإسباني على أنه شأن داخلي، موضحة أنها لا تعتزم التوسط بين الأطراف المتنازعة.

وقال المتحدث باسم الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الأربعاء في برلين: "المستشارة لا تسعى إلى أي مهمة للوساطة".

يذكر أن غالبية كبيرة من المواطنين في كتالونيا وافقوا في استفتاء مثير للجدل يوم الأحد الماضي على الاستقلال عن إسبانيا.

وتعتبر الحكومة المركزية في مدريد هذا الاستفتاء مخالفا للدستور، وحاولت منع إجرائه بتدخل كبير من الشرطة، ما أدى إلى اشتباكات بين أفراد الشرطة والمواطنين أسفرت عن إصابة نحو 900 شخص.

ولم يعلق زايبرت على أداء الشرطة في كتالونيا، وقال: "تقييم المهام الشرطية في إسبانيا ليس من مهامي على الإطلاق.. كل المناقشات الضرورية تُجرى في إسبانيا".

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