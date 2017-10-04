إيرلندا: قرار المفوضية الأوروبية بشأن قضية آبل "مخيب للآمال"

بروكسل - (د ب أ):

قالت الحكومة الإيرلندية اليوم الأربعاء إن قرار المفوضية الأوروبية بإحالة إيرلندا للقضاء "مخيب للآمال".

وأضافت "لقد كنا دائما واضحين بشأن التزام الحكومة بضمان استرداد الامتيازات الضريبية التي تم منحها لآبل دون تأخير، وقد قمنا بتكريس موارد كثيرة لضمان تحقيق ذلك".

وأوضحت الحكومة في بيان "المسؤولون الإيرلنديون والخبراء يقومون بعمل مكثف لضمان قيام الدولة بجميع التزاماتها المتعلقة باسترداد الأموال في أقرب وقت ممكن، ونحن على اتصال دائم مع المفوضية الأوروبية وآبل بشأن جميع أجزاء أوجه هذه العملية منذ أكثر من عام".

وأضاف البيان "من المؤسف للغاية أن تتخذ المفوضية هذا القرار، خاصة في قضية تتعلق باسترداد مبلغ كبير من المال".