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الطيران السوري ينفذ سلسلة طلعات على تجمعات لداعش في ريف سلمية

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مصراوي Masrawy

الطيران السوري ينفذ سلسلة طلعات على تجمعات لداعش في ريف سلمية

12:49 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

الطيران السوري ينفذ سلسلة طلعات على تجمعات لداعش في ريف سلمية

غارات جوية - ارشيفية

دمشق - (أ ش أ):

نفذ الطيران السوري سلسلة طلعات جوية على تجمعات ومحاور تسلل أرتال آليات تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي بريف سلمية الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله " إن الطيران السوري دمر عشرات العربات بعضها مزود برشاشات وقضى على أعداد من إرهابيي (داعش) في غارات جوية مكثفة على تجمعاتهم ومحاور تحركهم في قرية جب عايد ومنطقة المكسر الجنوبي ومحيطه بريف سلمية الشرقي.

وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش السوري سيطرت بالتعاون مع القوات الرديفة - أمس - على قريتي أبو حنايا وحمادي عمر في منطقة عقيربات بريف حماة الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي (داعش) فيهما.

كما أحبطت وحدات الجيش هجوما إرهابيا لداعش على إحدى النقاط العسكرية في بلدة كباجب بريف دير الزور الجنوبي الغربي بينما قضى سلاح الجو في الجيش العربي السوري على عدد كبير من إرهابيي التنظيم التكفيري ودمر لهم آليات مزودة برشاشات ومرابض مدفعية في بقرص الفوقاني والميادين وجديد عكيدات والبوليل بدير الزور.

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