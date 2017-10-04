محافظ أسيوط وقائد المنطقة الجنوبية يضعان الزهور على نصب الجندي المجهول

أسيوط - أسامة صديق:

شارك المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط؛ اللواء أركان حرب شريف سيف الدين حسين،قائد المنطقة الجنوبية العسكرية،واللواء جمال شكر،مدير الأمن، اليوم الأربعاء،

في وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول بالمنطقة الجنوبية العسكرية وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيدة.

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، أعقبها قراءة الفاتحة على شهداء مصر الأطهار ثم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للوفاء لشهداء مصر جيلا بعد آخر وعرفانًا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده، ثم تبادل المحافظ وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومدير الأمن الدروع التذكارية.

وأشار المحافظ إلى دور القوات المسلحة وما بذلته خلال عقود طويلة والتضحيات التي بذلها الشهداء في الدفاع عن تراب الوطن وإعلاء شأنه ورفع كلمته ورايته عالية خفاقة، موجهًا التحية لكل الذين شاركوا في نصر أكتوبر من قيادات وضباط وجنود خاصة أرواح الشهداء منهم.

وأوضح أن ذلك الانتصار العظيم أعاد للشعب المصري كرامته وعزته وسيظل ملحمة عسكرية يتذكرها الأجيال أبد الدهر ويدرسها العالم لما شهدته من بطولات خالصة ووطنية صادقة داعيًا الله أن يحفظ مصر الغالية وشعبها العظيم والعمل على مواصلة مسيرة التنمية التي تشهدها في جميع المجالات.