بالصور.. محافظ جنوب سيناء يضع أكليل الزهور على النصب التذكاري
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يضع أكليل الزهور على النصب التذكاري
12:55 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017
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محافظ أسيوط وقائد المنطقة الجنوبية يضعان الزهور على نصب الجندي المجهول
جنوب سيناء- داليا منير:
في إطار الاحتفال بمرور 44 عاما على نصر أكتوبر المجيد وضع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة طورسيناء، بمرافقة اللواء صبري الجمال مدير أمن جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة ورؤساء مدن المحافظة والقيادات اﻹدارية والتنفيذية والشعبية وعواقل وشيوخ البدو.
قدم من خلال الاحتفالية عرض للموسيقى العسكرية التابعة لقوات أمن جنوب سيناء، مشتركة طلبة المدارس وفرق الكشافه وبحضور أسر الشهداء من المجندين والضباط وضحايا اﻹرهاب.
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