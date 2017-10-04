إزالة 15 حالة تعدي على 12 فدانا ملك هيئة الآثار بكرداسة

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة حالات التعدي على أملاك الدولة بمنطقة كرادسة.

وتمكنت الحملة بمشاركة ضباط قطاع شمال أكتوبر والأجهزة النوعية بالمحافظة، من تنفيذ 15 قرارًا صادر من هيئة الآثار بمساحة 12 فدانا.

وأكد مصدر أمني مسؤول، أن اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية، لأمن الجيزة، وجه باستمرار تلك الحملات لتشمل كافة أرجاء المحافظة؛ لحماية الممتلكات العامة والخاصة.