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إزالة 15 حالة تعدي على 12 فدانا ملك هيئة الآثار بكرداسة

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مصراوي Masrawy

إزالة 15 حالة تعدي على 12 فدانا ملك هيئة الآثار بكرداسة

12:58 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

إزالة 15 حالة تعدي على 12 فدانا ملك هيئة الآثار بكرداسة

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة حالات التعدي على أملاك الدولة بمنطقة كرادسة.

وتمكنت الحملة بمشاركة ضباط قطاع شمال أكتوبر والأجهزة النوعية بالمحافظة، من تنفيذ 15 قرارًا صادر من هيئة الآثار بمساحة 12 فدانا.

وأكد مصدر أمني مسؤول، أن اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية، لأمن الجيزة، وجه باستمرار تلك الحملات لتشمل كافة أرجاء المحافظة؛ لحماية الممتلكات العامة والخاصة.

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مصراوي Masrawy

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