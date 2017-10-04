أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر -
وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا -
وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط -
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية -
دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه" -
9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية" -
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف -
جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها -
وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن -
"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الحكومة توافق على إنشاء نقابة الفلاحين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

توافق على إنشاء نقابة الفلاحين

12:51 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

الحكومة توافق على إنشاء نقابة الفلاحين

عبد المنعم البنا وزير الزراعة

كتب- محمد غايات: 

أكد الدكتور عبد المنعم البنّا، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق في اجتماعه على مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزارعيين وأحاله لمجلس الدولة، كما وافق على إنشاء نقابة للفلاحين والمنتجين والمزارعين، حيث ستكون نقابة مهنية مثلها مثل باقي النقابات المعنية، يكون بها تأمين صحي ومعاش.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن عضوية النقابة الجديدة تشترط ألا يكون العضو مشتركا في أي نقابة أخرى، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تبادل للخبرات بين والدول الأخرى التي سبقت بإنشاء هذه النقابة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الوزراء": إعداد تقرير يتضمن مشروعات قوانين الحكومة خلال عام ونصف

    أخبار

  • رئيس الوزراء يؤكد على إيجاد حلول طويلة الأجل للنهوض بقطاع السياحة

    أخبار

  • يحيى راشد: سن تشريع جديد لتنظيم انتخابات الغرف السياحية ومنع الطعن

    أخبار

  • الزراعة: مشروع تطوير الري الحقلي ينتهي من تنفيذ 170 ألف فدان بالبحيرة

    أخبار

إعلان

d256382d59.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية

الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف

الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف

نقل تمثال أثري من ساحة مستشفى بالغربية إلى المتحف المصري

نقل تمثال أثري من ساحة مستشفى بالغربية إلى المتحف المصري

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة