الحكومة توافق على إنشاء نقابة الفلاحين

كتب- محمد غايات:

أكد الدكتور عبد المنعم البنّا، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق في اجتماعه على مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزارعيين وأحاله لمجلس الدولة، كما وافق على إنشاء نقابة للفلاحين والمنتجين والمزارعين، حيث ستكون نقابة مهنية مثلها مثل باقي النقابات المعنية، يكون بها تأمين صحي ومعاش.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن عضوية النقابة الجديدة تشترط ألا يكون العضو مشتركا في أي نقابة أخرى، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تبادل للخبرات بين مصر والدول الأخرى التي سبقت بإنشاء هذه النقابة.​