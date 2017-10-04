مروان: رئيس الحكومة وجه بتحديد موعد ثابت لمقابلة النواب
مروان: رئيس الحكومة وجه بتحديد موعد ثابت لمقابلة النواب
12:47 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017
المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب
كتب- محمد غايات:
قال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، إن رئيس الوزراء وجه الوزراء بتحديد موعد ثابت لمقابلة النواب كما وجه بإرسال مندوب المستشار السياسي خلال الجلسات لرد على طلبات النواب.
وأضاف مروان خلال المؤتمر الصحفي على هامش اجتماع المجلس أن مجلس الوزراء استهل اجتماعه اليوم بتوجيه التهنئة لرئيس الجمهورية والقوات المسلحة وشعب مصري بمناسبة أعياد أكتوبر المجيدة.
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