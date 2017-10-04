رئيس النواب يهنئ السيسى ووزير الدفاع بذكرى 6 أكتوبر

كتب- أحمد علي:

بعث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر، مؤكدا على أنها ذكرى عزيزة على نفوس المصريين جميعاً، وهى ذكرى انتصار شعب مصر العظيم وجيشه البطل، الذى قهر الهزيمة فى ملحمة بطولية سجلها التاريخ فى أنصع صفحاته لرجال قواتنا المسلحة.

وقال عبد العال في برقيته: "إنه ليوم مشهود، يوم تحررت أرضنا من دنس الاحتلال بأيدى قواتنا المسلحة مؤمنين بأن كل حفنة من تراب مصر، هى كل مصر، وأن أعلام مصر ستظل ترفرف على كل شبر من ترابها، والرئيس حرص منذ أودعه الشعب أماناته أن تبقى قواتنا المسلحة قوية مزودة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا لتبقى مصر آمنة مستقرة تنحنى أمامها الجباه إجلالاً وإكباراً".

وتوجه عبد العال بالتحية لشعب مصر الأبى بنسيجه الوطنى المتماسك، الذى مثل حائط الصد فى التحام لم يشهده التاريخ المعاصر، مع أبناء قواته المسلحة، وأيضا تحية لصاحب قرار الحرب والسلام المغفور له الرئيس محمد أنور السادات طيب الله ثراه.

كما بعث رئيس مجلس النواب ببرقية تهنئة إلى الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والانتاج الحربى بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر​