نائب وزير الإسكان يصل بورسعيد لتفقد مشروع تطوير العشوائيات

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وصل دكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، اليوم الأربعاء، إلى محافظة بورسعيد، لتفقد عدد من المناطق العشوائية الجاري تطويرها.

واستقبل "درويش" فور وصوله إلى ديوان عام المحافظة المحافظ اللواء عادل الغضبان، لعقد اجتماع مع الأجهزة المعنية لمناقشة ملف تطوير العشوائيات بالمحافظة استعدادًا لإعلانها خالية من العشوائيات خلال عام 2018.

ومن المنتظر أن يتفقد نائب وزير الاسكان يرافقه محافظ بورسعيد عدة مناطق من بينها: هاجوج والإصلاح والجناين، ووضع حجر أساس منطقة القابوطى الجديدة وانشاء 352 حظيرة للماشية.