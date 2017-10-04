أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر -
وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا -
وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط -
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية -
دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه" -
9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية" -
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف -
جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها -
وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن -
"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ دمياط: طفرة في تطوير البنية التحتية باعتمادات من خارج الميزانية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ دمياط: طفرة في تطوير البنية التحتية باعتمادات من خارج الميزانية

12:43 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

محافظ دمياط: طفرة في تطوير البنية التحتية باعتمادات من خارج الميزانية

الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه

دمياط – محمد إبراهيم:

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، إن هناك طفرة في تطوير البنية التحتية تشهدها المحافظة الآونة الأخيرة وتتمثل في تدبير اعتمادات مالية من خارج الميزانية المقررة لقرى ومدن الإقليم بهدف تطوير الطرق ورصفها وإنارتها إلى جانب أعمال رد الشيء لأصله في الكثير من المناطق.

وأضاف محافظ دمياط، في تصريح لـ"مصراوي"، أن هناك عدة شوارع رئيسية لم تشهد أي عمليات رصف منذ عشرين عامًا وجرى البدء في تنفيذ الأعمال بها، بعد توفير حوالي 125 مليون جنيه للرصف، مشيرًا إلى أنه يولي أهمية قصوى للشوارع الحيوية في القرى والتي تعد طريقًا رئيسيًا يخدم المواطنين.

وبيّن طه، أنه جرى الانتهاء من رصف الطريق الرئيسي بدمياط الجديدة وطريق الميناء الممتد بين المدينة وكفر البطيخ، إلى جانب استمرار العمل في طرق عزبة البرج ورأس البر الغربي وعلي الصياد.

وطالب المحافظ الأهالي بالتواصل مع الوحدات المحلية لمتابعة أعمال الرصف بالخرسانة والإسفلت بشوارع مدن وقرى المحافظة، لافتًا إلى أنه توجه لزيارة سوق الخضار القديم الذي لم يشهد أي عمليات رصف منذ حوالي 30 عامًا فضلًا عن شارع عزبة اللحم وكان التطوير الأخير له في التسعينات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • دمياط تعلن الطوارئ استعدادًا للعام الدراسي الجديد

    أخبار

  • إزالة حالتي تعد على أراض زراعية بدمياط.. والمحافظ يحيل مسؤولين للنياية

    أخبار

  • افتتاح 4 مدارس جديدة في دمياط بتكلفة 19 مليون جنيه

    أخبار

  • نفاد كراسات الشروط الخاصة بمدينة دمياط للأثاث "صور"

    أخبار

إعلان

25c234c6bc.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو