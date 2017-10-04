محافظ دمياط: طفرة في تطوير البنية التحتية باعتمادات من خارج الميزانية

دمياط – محمد إبراهيم:

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، إن هناك طفرة في تطوير البنية التحتية تشهدها المحافظة الآونة الأخيرة وتتمثل في تدبير اعتمادات مالية من خارج الميزانية المقررة لقرى ومدن الإقليم بهدف تطوير الطرق ورصفها وإنارتها إلى جانب أعمال رد الشيء لأصله في الكثير من المناطق.

وأضاف محافظ دمياط، في تصريح لـ"مصراوي"، أن هناك عدة شوارع رئيسية لم تشهد أي عمليات رصف منذ عشرين عامًا وجرى البدء في تنفيذ الأعمال بها، بعد توفير حوالي 125 مليون جنيه للرصف، مشيرًا إلى أنه يولي أهمية قصوى للشوارع الحيوية في القرى والتي تعد طريقًا رئيسيًا يخدم المواطنين.

وبيّن طه، أنه جرى الانتهاء من رصف الطريق الرئيسي بدمياط الجديدة وطريق الميناء الممتد بين المدينة وكفر البطيخ، إلى جانب استمرار العمل في طرق عزبة البرج ورأس البر الغربي وعلي الصياد.

وطالب المحافظ الأهالي بالتواصل مع الوحدات المحلية لمتابعة أعمال الرصف بالخرسانة والإسفلت بشوارع مدن وقرى المحافظة، لافتًا إلى أنه توجه لزيارة سوق الخضار القديم الذي لم يشهد أي عمليات رصف منذ حوالي 30 عامًا فضلًا عن شارع عزبة اللحم وكان التطوير الأخير له في التسعينات.