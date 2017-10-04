ليبيا: قتلى وجرحى في انفجار استهدف مجمع محاكم مصراتة

بنغازي (ليبيا) - (د ب أ):

أفاد مصدر أمني ليبي بسقوط قتلى جرحى جراء وقوع انفجار في استهدف مجمع محاكم مدينة مصراته غرب ليبيا .

ونقلت بوابة الوسط الليبية عن أحد عناصر لواء المحجوب في مصراتة، علي الغبيني، قوله إن اثنين من عناصر تنظيم داعش فجرا نفسيهما في مجمع المحاكم بعد انتهاء ذخيرتهما أثناء اشتباكهما مع عناصر مديرية الأمن في المدينة.

وأضاف الغبيني، في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك الأربعاء، أن التفجيرين نتج عنهما سقوط إصابات طفيفة في صفوف أفراد الشرطة، ولا تزال الاشتباكات مستمرة إلى اللحظة.