مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وهيئات القدس تدعو لشد الرحال إليه

رام الله – (أ ش أ):

اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأربعاء،عشية الاحتفالات اليهودية بما يسمى "عيد المظلة" أو "العُرش" العبري.

وقال شهود عيان إن الاقتحامات تمت من باب المغاربة وفي مجموعات صغيرة، وبحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تولت حمايتها خلال جولاتها الاستفزازية والمشبوهة.

وفي الوقت الذي دعت فيه ما تسمى "منظمات الهيكل" المزعوم أنصارها لتكثيف اقتحاماتها للمسجد الأقصى في فترة العيد العبري الذي يمتد لعشرة أيام، ناشدت هيئات القدس الإسلامية المواطنين ممن يستطيعون الوصول إلى مدينة القدس بشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى، والتواجد المبكر والمكثف فيه بدءا من صباح يوم غد الخميس لإحباط مخططات المستوطنين لاستباحة الأقصى المبارك.