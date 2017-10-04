بعد ضبط مالك مصنع يستخدم ملح البرك لإنتاج الطحينة: "عاوز أكسب"

كتب - محمد شعبان:

شنَّ ضباط مباحث التموين بالجيزة بالاشتراك مع مفتشي الأغذية، اليوم الأربعاء، حملة استهدفت مصنعا غير مرخص لإنتاج الطحينة بمنطقة الوراق.

وردت معلومات للواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أن "محمود.م"، 33 سنة، مالك مصنع طحينة بشارع بلال بن رباح بالقومية، يستخدم ملح السياحات المستخرج من البرك، والمخصص للأغراض الصناعية فقط، وغير مصرح به للمواد الغذائية.

وبمداهمة المصنع، تم ضبط المتهم المُشار إليه، ونحو 5 أطنان من ملح السياحات، و800 كجم طحينة غير صالحة للاستخدام.

وأقر مالك المصنع بصحة التحريات، وأكد أنه يقوم بتجميع كميات كبيرة من ملح السياحات والطحينة المغشوشة غير الصالحة للاستخدام، وطرحها في الأسواق قائلا: "عاوز أكسب.. كل حاجة بقت غالية".

تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.