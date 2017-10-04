ضبط 7 أطنان منظفات مغشوشة داخل مصنع بالطالبية

كتب - محمد شعبان:

داهمت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الأربعاء، مصنعا غير مرخص لإنتاج المنظفات المغشوشة بمنطقة الطالبية.

وتمكن رجال مباحث التموين، من ضبط المدير المسؤول "حنا.م"، 18 سنة، وبلغ إجمالي المضبوطات 7 أطنان منظفات غير صالحة للاستخدام.

اعترف المتهم أن مالك المصنع يقوم بتجميع كميات كبيرة من المنظفات المغشوشة، واستخدامه مستلزمات إنتاج رديئة الصنع ومجهولة المصدر.

تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.