ضبط 7 أطنان منظفات مغشوشة داخل مصنع بالطالبية
ضبط 7 أطنان منظفات مغشوشة داخل مصنع بالطالبية
12:43 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017
أرشيفية
كتب - محمد شعبان:
داهمت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الأربعاء، مصنعا غير مرخص لإنتاج المنظفات المغشوشة بمنطقة الطالبية.
وتمكن رجال مباحث التموين، من ضبط المدير المسؤول "حنا.م"، 18 سنة، وبلغ إجمالي المضبوطات 7 أطنان منظفات غير صالحة للاستخدام.
اعترف المتهم أن مالك المصنع يقوم بتجميع كميات كبيرة من المنظفات المغشوشة، واستخدامه مستلزمات إنتاج رديئة الصنع ومجهولة المصدر.
تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بعد ضبط مالك مصنع يستخدم ملح البرك لإنتاج الطحينة: "عاوز أكسب"
-
التحريات عن غرق حداد بإمبابة: "جرفه التيار"
-
بعد سرقتها في الوراق.. العثور على سيارة جهة سيادية بالبدرشين
-
ضبط موظف بمكتب بريد الفجالة سرق 53 ألف جنيه من العملاء: "اشتريت آيفون"
إعلان
إعلان