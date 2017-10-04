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مصادر: مجلس الدولة انتهى من مراجعة قانوني الإجراءات الجنائية والتأمين الصحي

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مصراوي Masrawy

مصادر: مجلس الدولة انتهى من مراجعة قانوني الإجراءات الجنائية والتأمين الصحي

12:41 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

مصادر: مجلس الدولة انتهى من مراجعة قانوني الإجراءات الجنائية والتأمين الصحي

أرشيفية

كتب- محمود الشوربجي:

صرح مصدر قضائي، أن قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهى من مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في صورته الأخيرة، بعد مراجعة 250 مادة بالقانون وإقرار تعديلاتها، وبالفعل تم الانتهاء وخروج القانون وتعديلاته في صورته الأخيرة، وتم التوقيع من قِبل رئيس المجلس على القانون وتعديلاته جميعها كما أقرتها اللجنة الخاصة بمراجعته، وجارى الآن الانتهاء من إرسال القانون إلى مجلس الوزراء.

أضاف في تصريحات خاصة أن أعضاء اللجنة، وضعوا خطوط عريضة فيما بينهم حول القانون والتي تعتبر الحلقة النهائية في تعديلات القانون، حتى يتثنى إرساله إلى فى الصورة النهائية

أشار إلى أن اللجنة الخاصة بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية تأخرت في مراجعته وإعداده، نظراً لإعادة المراجعة مرات عديدة لما له من أهمية بالغة، وتتطلب مراجعة هذا القانون الدقة البالغة والتأني والشفافية، لأن الهدف منه هو تحقيق مبدأ العدالة وتحقيق طفرة تشريعية في تسهيل إجراءات التقاضي بين المتقاضين.

لفت إلى أن مجلس الدولة انتهى أيضا من مراجعة تعديلات قانون التأمين الصحي، الذي كان يناقشه اعضاء قسم التشريع، والذي تم إرساله بالفعل إلى مجلس الوزراء للاطلاع على ملاحظات مجلس الدولة على القانون.

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مصراوي Masrawy

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