التحريات عن غرق حداد بإمبابة: "جرفه التيار"

كتب - محمد شعبان:

لقي حداد مصرعه غرقا بمياه نهر النيل بمنطقة إمبابة، اليوم الأربعاء.

تحريات العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، دلت أن حدادًا يبلغ من العمر 25 سنة، توجه واثنان من أصدقائه للسباحة أسفل كوبري إمبابة المعدني، ولعدم إجادته السباحة، جرفه التيار، مما أدى إلى غرقه.

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة الغريق، ونقله إلى المشرحة، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.