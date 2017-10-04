مستشار سعودي لـ"الحمدين": المال والمرتزقة لايصنعون مجدًا

كتبت- رنا أسامة:

عرض المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، خُلاصة ما تعلّمه من الأزمة الخليجية المستمرة منذ أكثر من 100 يوم، في سلسلة تدوينات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب القحطاني عبر تويتر، قائلًا: "#تعلمت_من_الأزمة_الخليجية في 2013-2014 أنه لا يمكن أن يأخذ أحد بأي كلام من السلطة القطرية ما لم يصدر من حاكمها الفعلي عزمي بشارة".

وتابع: "لو سأل أحدهم تنظيم الحمدين ماذا #تعلمت_من_الأزمة_الخليجية في 2017؟ لأجاب: أن المال والمرتزقة لايصنعون مجدًا ولا يحفظون أمنًا ولايرعون وطنًا". وأضاف: "لو سأل أحدهم قذافي الخليج ماذا #تعلمت_من_الأزمة_الخليجية؟ لقال: كلمة من مواطن في الدفاع عن وطنه خير من مليارات صرفتها على النائحة المستأجرة".

ودخلت الأزمة الخليجية شهرها الرابع وسط تعنّت قطري، وقلق دولي وإقليمي من تصاعُد الأزمة وإطالتها، في الوقت الذي تتعثّر فيه جهود الوساطة للحل، وتتزايد دعوات أفراد من عائلة "آل ثاني" لاجتماعات عاجلة لإنقاذ قطر، فيما وصفته صحف خليجية "انتفاضة ضد تنظيم الحمدين".

جدير بالذكر أن الأزمة أخذت في التفاقم منذ الخامس من يونيو الماضي، بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع علاقاتهم الدبلوماسية وروابطهم التجارية مع قطر على خلفية اتهامات للدوحة بدعم وتمويل الإرهاب، والتدخّل في الشؤون الداخلية لتلك الدول، وهو ما تواصل الدوحة نفيه بشدة.