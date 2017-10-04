"الوزراء" يُخصص قطعة أرض لإقامة مدرسة تعليم أساسي بالشرقية
"الوزراء" يُخصص قطعة أرض لإقامة مدرسة تعليم أساسي بالشرقية
12:31 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017
المهندس شريف إسماعيل
الشرقية - فاطمة الديب:
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرارًا بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالشرقية؛ لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بدائرة مركز ومدينة بلبيس.
من ناحيته، شدد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، على سرعة إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهات المعنية، وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، مع الحفاظ على الرقعة المجاورة للمساحة المستثناة دون أي تعديات أو مخالفات.
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"الزراعة" تخصص قطعة أرض لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بالشرقية
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