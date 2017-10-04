موانئ بورسعيد تستقبل 17 سفينة حاويات وبضائع
موانئ بورسعيد تستقبل 17 سفينة حاويات وبضائع
12:27 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017
موانئ بورسعيد
بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، استقبال 17 سفينة.
وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين، وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة وخروج سفينتين، ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما يتواجد على أرصفة الميناء 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.
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