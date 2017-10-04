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بروتوكول تعاون بين التموين و"يونيليفر مشرق" لتطوير المجمعات الاستهلاكية

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مصراوي Masrawy

بروتوكول تعاون بين و"يونيليفر مشرق" لتطوير المجمعات الاستهلاكية

12:27 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

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كتبت- عايدة رضوان:

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلةً في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بروتوكول تعاون مع مجموعة شركات "يونيليفر مشرق"، لتطوير وتحديث منظومة البيع بالمجمعات الاستهلاكية ومحلات البقالة التموينية على مستوي الجمهورية، وبما يتوافق مع الأساليب العالمية.

وشهد توقيع البروتوكول الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وقيادات وزارة التموين، والشركة القابضة للصناعات العذائية، ومن شركة "يونيليفر"، المهندس وائل رشاد، عضو مجلس الإدارة، ومنه الله شركس، مديرة المبيعات والأسواق الجديدة، وسامح الرفاعي، مدير تطوير الأسواق، بالإضافة إلى علياء قاسم، مدير العلاقات الخارجية، وعلاء حسب الله، مستشار العلاقات الإعلامية، وممثلو إدارة المبيعات والعلاقات الحكومية.

وتضمن البروتوكول الموقع على قيام شركة "يونيليفر"، بتطوير 5 مجمعات استهلاكية و5 محلات بقالة تموينية بدون مقابل، فضلًا عن وضع برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمجمعات الاستهلاكية ومحلات البقالة التموينية وتطوير أساليب البيع والتخزين لتحقيق قيمة مضافة والاستفادة من الإمكانيات والأدوات الهامة التي تمتلكها وزارة التموين في تطوير منظومة البيع داخل السوق المحلي.

كما تضمن الاتفاق، وضع المعايير التي سيتم على أساسها تنفيذ منظومة التطوير وتشمل عمل تصميمات للمحلات وطرق تنسيق المعروضات وتطوير الأداء التجاري وتوضيح طريقة تخزين السلع في المخازن مع وضع نظام يضمن الحفاظ على جودة المنتجات، فضلًا عن تصنيف المنتجات حسب حركة البيع وكيفية حساب العائد على الاستثمار، كما سيتم وضع خطوات تنسيقية لتنفيذ برامج التطوير وآليات الحصول على المعونات المالية اللازمة واستخراج التراخيص والموافقات اللازمة لإتمام تنفيذ هذا البرنامج.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، ضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المجمعات الاستهلاكية والارتقاء بمستوى مقدمي الخدمة.

ومن جانبه، أكد المهندس أشرف بكري، المدير العام لمؤسسة يونيليفر مشرق، أن الشركة ستوفر التدريب الكامل لقيادات المؤسسات التابعة للوزارة بالمعلومات والأدوات طبقًا للمواد التدريبية العالمية لمؤسسة يونيليفر، حيث سيضم التدريب 100 من العاملين بشركات ومؤسسات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

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