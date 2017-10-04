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التعليم: إغلاق باب التقديم للمدارس اليابانية بعد تلقي 29 ألف طلب للالتحاق

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مصراوي Masrawy

التعليم: إغلاق باب التقديم للمدارس اليابانية بعد تلقي 29 ألف طلب للالتحاق

12:23 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

التعليم: إغلاق باب التقديم للمدارس اليابانية بعد تلقي 29 ألف طلب للالتحاق

القاهرة - (مصراوي):

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة أغلقت مساء أمس باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية بعد أن أتاحت الفرصة للتقدم لمدة استمرت قرابة أسبوع.

وأعلن خيري، في نص البيان الصادر اليوم الأربعاء، أن آخر إحصائية للذين سجلوا على موقع الوزارة سواء تقدم أو طلبات تحويل وصلت إلى 29 ألفًا و700 طلب تسجيل إلكتروني.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في نص البيان، أن الوزارة سوف تبدأ في إجراءات تصنيف المتقدمين حسب المرحلة والصف الدراسي مع فرز الأسماء وتجهيزها.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتحت باب التقدم لـ 8 مدارس مصرية يابانية كمرحلةٍ أولى في 7 محافظات، هي: "الإسكندرية والقاهرة والمنوفية والسويس وبني سويف والمنيا وأسيوط".

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مصراوي Masrawy

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