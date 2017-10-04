"التعليم" تنفذ أولى قوافل الرعاية اﻻجتماعية فى الوادى الجديد

القاهرة - مصراوي:

نفذت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، القافلة الأولى من قوافل الرعاية الاجتماعية للطلاب من خلال الإدارة العامة للتربية الاجتماعية، على مدار يومين بإدارة الخارجة عاصمة محافظة الوادي الجديد.

وأكدت الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة، على ضرورة أهمية تنفيذ تلك القوافل بمحافظات الوجه القبلي.

ومن جانها أعلنت وزارة التربية والتعليم –فى بيان لها اليوم الأربعاء - أن تلك الأنشطة تأتى فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى باﻻهتمام بجودة العملية التعليمية، والأنشطة التربوية المختلفة والاهتمام بالطلاب، وخاصة فى المحافظات النائية.

ويشار إلى أن القافلة قد تناولت عدة موضوعات أهمها: (الأمن الفكري، وترشيد الاستهلاك، ودور الأنشطة التربوية في تنمية شخصية الطلاب، والقيم الأصيلة وتعديل السلوكيات الخاطئة).

وقد أجرى وفد القافلة مع الطلاب مناقشات وحوارات فى هذه الموضوعات لتنمية النواحى الإيجابية لدى الطلاب ومنها حرية الرأى، والثقة بالنفس، واحترام رأى الأخرين والتعبير عن النفس.

وعلى هامش الزيارة، شاركت رئيس اﻹدارة المركزية للأنشطة الطلابية في المؤتمر العلمي الأول لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين (التعليم والتنمية في الوادي الجديد) باعتبارها المدير التنفيذي للمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد . ومن جهة أخرى قامت حسن بعمل جولة تفقدية لعدد من المدارس للمراحل اﻻبتدائية والإعدادية والثانوية؛ لمتابعة حسن سير العملية التعليمية بالمدارس وتفعيل الأنشطة المدرسية، حيث أشادت بما شاهدته من حسن سير وانضباط العملية التعليمية فضلا عن تفعيل الأنشطة.​