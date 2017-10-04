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حريق بمصنع عصائر في أكتوبر بسبب موتور مياه

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مصراوي Masrawy

حريق بمصنع عصائر في أكتوبر بسبب موتور مياه

12:23 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

حريق بمصنع عصائر في أكتوبر بسبب موتور مياه

كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق اندلع بمصنع لإنتاج العصائر بـ 6 أكتوبر.

ودلت المعاينة الأولية؛ نشوب الحريق بموتور مياه بغرفة الإطفاء الملحقة بأحد مباني المصنع، مما أسفر عن احتراقه، دون وقوع إصابات.

مدير المصنع رجح سبب نشوب الحريق حدوث ماس كهربائي بالموتور، ولم يشتبه أو يتهم بالتسبب في نشوبه.

حُرر محضر أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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