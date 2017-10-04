بالصور - تلاميذ ابتدائي "شيالين" في السويس.. والأهالي: "هنشتكي للوزير"

السويس - حسام الدين أحمد:

سيطر الغضب على أولياء الأمور بمدرسة حسين مؤنس الابتدائية في السويس، بسبب ما قالوا إنه استغلالًا من إدارة المدرسة للتلاميذ، وتشغيلهم في نقل المقاعد المدرسية من الدور الثاني، للدور الأرضي.

وتداول الأهالي صورًا لأطفالهم على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، وهم يحملون المقاعد، وتفاعل أولياء الأمور بالمدرسة مع الصور، بشكل غاضب من استخدام أطفالهم صغار السن وتعريضهم للخطر.

وقال محمد حسين، والد التلميذ سمير المقيد بالمدرسة، إنه سيتقدم شكوى للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لبحث هذا الأمر، خاصة أن مدارس السويس لها باع في ذلك الأمر على حد قوله.

وأضاف أنه سيتوجه مع عدد من أولياء الأمور لمديرية التربية والتعليم، للمطالبة بالتحقيق في الواقعة، التي من الممكن أن تسفر عن إصابة الأطفال خلال نزولهم على درج المدرسة، وهم يحملون المقاعد.

وفي السياق ذاته، قال عبدالحافظ وحيد مدير التعليم في السويس، إنه قرر فتح تحقيق داخلي للتأكد من تلك الواقعة ومحاسبة المسؤول عنها.