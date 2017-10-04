رئيس السكة الحديد يقود قطارا من القاهرة إلى أسيوط لاختبار «الإشارات»

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في مفاجأة هى الأولى من نوعها استقل المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، كابينة جرار القطار رقم ٩٨٢ بجوار السائق من محطة القاهرة حتى محطة أسيوط دون علم الجميع لمسافة أكثر من 300 كم للاطمئنان على إجراءات السلامة والالتزام بلائحة التشغيل الخاصة بالسكك الحديدية والاطلاع على المشكلات التي تواجه السائقين ومساعديهم أثناء المسير بالقطار، وكذلك الاطمئنان على انتظام حالة أجهزة التحكم الآلى بالجرارات والملفات الأرضية المركبة على السكك.

وقال رئيس السكة الحديد، إنه حرص على أن يفاجئ مواقع العمل بمفرده، وخاصة المرور على السكك ومنظومة الإشارات ومدى التزام خفراء المزلقانات وطوائف التشغيل بالمحطات وعلى السكك ومدى التزامهم بتعليمات التشغيل ووسائل وإجراءات السلامة في أثناء مسير القطارات على الخطوط من خلال استقلاله كابينة القيادة بجوار سائق القطار ليتابع بنفسه الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لزيادة عوامل الأمان ومتابعة الحالة الفنية للسكك والمزلقانات ونظم الإشارات.

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جدير بالذكر أن وزارة النقل تنفذ عددًا من المشروعات الكبرى لتطوير نظم الإشارات بالخطوط الرئيسية للشبكة، بإجمالي تكلفة تبلغ مليار دولار، منها (خط القاهرة - الإسكندرية) بطول 208 كم، الذي تنفذه شركة تاليس، وممول من البنك الدولي، و(خط بني سويف - أسيوط) بطول 250 كم، الذي تنفذه شركة الستوم، وممول من البنك الدولي، و(خط بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد) بطول 213 كم الذي تنفذه شركة سيمنز، وممول من الصندوق الكويتي والصندوق العربي للإنماء.



