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إعلان الحداد الرسمي في العراق لوفاة جلال طالباني

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مصراوي Masrawy

إعلان الحداد الرسمي في العراق لوفاة جلال طالباني

12:17 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

إعلان الحداد الرسمي في العراق لوفاة جلال طالباني

بغداد - (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الحداد الرسمي ابتداء من اليوم الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام على روح فقيد العراق الرئيس السابق جلال طالباني الذي توفي في أحد المستشفيات في ألمانيا .

وذكر بيان للدائرة الإعلامية في العراقية أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي يعزي الشعب العراقي بوفاة المغفور له رئيس جمهورية العراق السابق جلال طالباني ويعلن الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الأربعاء".

كما أمر العبادي بتخصيص طائرة خاصة لنقل جثمان الطالباني إلى العراق.

وتوفي طالباني في أحد مستشفيات ألمانيا، بحسب ما أفاد به التلفزيون العراقي الرسمي أمس الثلاثاء.

وأضاف التلفزيون العراقي أن طالباني هو الرئيس السابع للعراق، وهو الثاني بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003.

يشار إلى أن طالباني هو أول رئيس كردي للعراق.

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