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الاتحاد الأوروبي يطالب لوكسمبورج بتحصيل 250 مليون يورو من "أمازون"

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مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي يطالب لوكسمبورج بتحصيل 250 مليون يورو من "أمازون"

12:17 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

أمازون

بروكسل - (د ب أ):

طالبت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء لوكسمبورج بتحصيل نحو 250 مليون يورو (290 مليون دولار) ضرائب متأخرة على عملاق التجزئة الأمريكي "أمازون".

وخلصت المفوضية إلى أن لوكسمبورج قدمت مميزات ضريبية غير قانونية لأمازون من خلال السماح لها بدفع ضرائب أقل من الشركات الأخرى.

وقالت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر " نتيجة لذلك، لم تخضع ثلاث أرباع أرباح أمازون للضرائب".

وكانت المفوضية الأوروبية قد فتحت تحقيقا بشأن فرع أمازون في لوكسمبورج" أمازون الاتحاد الأوروبي" عام 2014.

وهذه الشركة كانت تدفع مبالغ تخضع لخصومات ضريبية لكيان قانوني أخر يطلق عليه " أمازون اوروبا هولدينج تكنولوجيز" لا يخضع لضرائب الشركات في لوكسمبورج. ونتيجة لذلك، تم تسجيل معظم الأرباح الأوروبية لأمازون في لوكسمبورج، ولكن لم تخضع للضرائب هناك.

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مصراوي Masrawy

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