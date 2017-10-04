المعارضة الإيرانية تنظم مؤتمرا لدعم حقوق الإنسان في إيران بدعم ألماني

برلين – (أ ش أ):

تنظم المعارضه الايرانية بعد غد الجمعة، مؤتمرا تحت رعايه لجنة التضامن الألمانية لإيران الحرة (دسفي) حول حقوق الإنسان في إيران ومذابح السجناء السياسيين في عام 1988 قبل اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام .

وذكرت لجنة التضامن الألمانية الايراني فى بيان حصلت وكاله أنباء الشرق الأوسط على نسخه منه أن هذا المؤتمر يأتي لمناقشة ملف حقوق الإنسان فى ايران .

وأوضح البيان الى أن هناك مبادرات جارية لضمان أن يتم مناقشة هذا الملف من قبل الأمم المتحدة خلال الاجتماعات الجارية للجمعية العامة للأمم المتحدة.. مشيرا الى أن كندا بنشاط وقد أعدت مشروع قرار بهذا الشأن.

وأضاف أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي بوصفهما راعيين تقليدين لهذا المشروع يمكنهما أن يساهما بشكل جدي بحيث يتناول قرار الأمم المتحدة هذه المجزرة فضلا عن المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من قبل منظمة الأمم المتحدة.

وأكد ضرورة أن يتذكر دائما المجتمع الدولي أنه خلال هذه المجزرة أريقت الدماء أربع مرات أكثر مما حدث في سريبرينيتسا. ولذلك فانها مدلول واضح للجريمة ضد الإنسانية.. وقال أن المجتمع الدولي مدين للضحايا وأقاربهم بتطبيق العدالة وقد آن الأوان للعمل علي ذلك .