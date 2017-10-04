يكن يكشف كواليس هدف مصر في مونديال 1990

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كتب-كريم قماح:

كشف هشام يكن، مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق، كواليس هدف الفراعنة بكأس العالم 1990 بإيطاليا، والذي احرزه مجدي عبدالغني.

وقال «يكن» خلال تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء: «بين شوطي المباراة تحدثت مع حسام حسن وطلبت منه الخروج من منطقة الجزاء حتى ألعب له كرة طولية ويقتحم بها المنطقة وهو ما حدث بالفعل».

وأشار إلى أنه كان يعلم بأنه سيشارك في لقاء هولندا بالمونديال قبل المباراة بأشهر، قائلًا: «الكابتن محمود الجوهري تحدث معي خلال معسكر المنتخب، وقال لي بإنني اللاعب الوحيد الذي استقر على الدفع به ومنحني شريط خاص بأهداف ماركو فان باستن».

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وأضاف: «التمركز هو اهم سمات المدافع الجيد، ولا بد من التمركز الجيد داخل الملعب، وعدم السرحان داخل الملعب»، متابعًا «التوقعات كانت تشير لخسارة مصر 8/1 ولكننا تعاهدنا على تقديم أداء قوي».

وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.