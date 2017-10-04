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صدمة جديدة لمنتخب غانا قبل مواجهة أوغندا

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صدمة جديدة لمنتخب غانا قبل مواجهة أوغندا صدمة جديدة لمنتخب غانا قبل مواجهة أوغندا

التحرير

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تلقى منتخب غانا صدمة جديدة قبل المواجهة الهامة أمام منتخب أوغندا، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات 2018، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وذكر موقع  «غانا سوكر نت»، اليوم الأربعاء، إن الثنائي هاريسون أفول وجوناثان مينساه، سيغبان عن مواجهة أوغندا المقبلة، بسبب تعرضهما للإصابة.

وأكد الموقع أن أفول ومينساه خضعا لكشوفات طبية الإثنين الماضي، وتأكد غيابهما عن لقاء أوغندا، بسبب أن الأول يعاني من تورم في قدمه والثاني في الكاحل.

وتحدث «إبياه» المدير الفني لمنتخب غانا، لموقع «جرافيك سبورتس» الغاني، عن موقف فريقه في التصفيات، قائلًا إن تأهل منتخب بلاده لمونديال بالحسابات مستحيلة، ولكنهم متمسكين بالأمل أمام أوغندا.

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وأضاف مدرب غانا أنهم لم يفقدو الأمل حتى الآن، وسيقاتلوا من أجل الوصول للحلم، مشيرًا إلى أنه قام بعمل الكثير من التغييرات في تشكيل .

وسيحل منتخب غانا السبت المقبل، ضيفًا على نظيره الأوغندي، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.

يذكر أن المنتخب الوطني يحتاج إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.

 

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التحرير

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