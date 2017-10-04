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بالصور.. المنوفية تحتفل بذكرى نصر السادس من أكتوبر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. المنوفية تحتفل بذكرى نصر السادس من أكتوبر

11:51 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

احتفلت محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر حيث قام الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، يرافقه اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، والعقيد أيمن عبدالعزيز المستشار العسكري للمحافظة، ووكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر 1973 بمدينة شبين الكوم، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والسلام الجمهوري، وسط حضور جماهيري كبير.

وهنأ المحافظ جموع الشعب المصري بالذكرى الـ44 لإنتصارات أكتوبر المجيدة، التي أكدت عظمة وقيمتها وقامتها عبر التاريخ، مشيرًا إلى أن انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل لحظة فارقة في تاريخ مصر المعاصر.

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