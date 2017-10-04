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بالصور.. "أمن القاهرة" يوزع أدوات مدرسية على طلبة مدرسة للصم وضعاف السمع

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مصراوي Masrawy

بالصور.. "أمن القاهرة" يوزع أدوات مدرسية على طلبة مدرسة للصم وضعاف السمع

12:05 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

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السيطرة على حريق بشقة سكنية في المعادي- (صور)

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السيطرة على حريق بشقة سكنية في المعادي- (صور)

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

كلف اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة؛ قسم حقوق الإنسان بالمديرية لإعداد، عددًا من المستلزمات المدرسية عبارة عن (مجموعة من الكشاكيل والكراسات وعدد من وجداول الحصص التي أعدها قطاع حقوق الإنسان متضمنة عبارات لتوعية الأطفال لدور رجل الشرطة) لتوزيعها على مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتوجه وفد من قسم حقوق الإنسان وإدارة الإعلام والعلاقات بالمديرية؛ بالتنسيق مع مسئولي مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع برمسيس للمدرسة والتقابل مع الطلبة وتقدم بتهنئتهم ببدء العام الدراسي باستخدام لغة الإشارة السابق تلقيهم دورات تدريبية في التعامل بها.

ووزع أعضاء الوفد المستلزمات المدرسية عليهم؛ فيما قدم أولياء أمور الطلبة ومسئولي المدرسة الشكر لوزير الداخلية على رعايته لتلك المنظومة الأمنية التي تخدم المواطنين بهذا الأسلوب الإنساني المتميز والراقي.

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