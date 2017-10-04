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نجم يوفنتوس كلمة السر في بقاء «كونتي» مع تشيلسي

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نجم يوفنتوس كلمة السر في بقاء «كونتي» مع تشيلسي نجم يوفنتوس كلمة السر في بقاء «كونتي» مع تشيلسي

التحرير

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يحاول نادي تشيلسي الإنجليزي، تلبية مطالب مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، في محاولة لإقناعه بالبقاء طويلًا مع البلوز.

وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، اليوم الأربعاء، أن تشيلسي سيعمل جاهدًا على تحقيق رغبة كونتي، في التعاقد مع أليكس ساندرو ظهير يوفنتوس، بعد تقارير حول عدم شعور المدرب الإيطالي بالسعادة مع الفريق اللندني.

وكان كونتي صرح في مقابلة سابقة، أنه يشعر بالحنين إلى إيطاليا، وأنه ينتظر العودة هناك، علمًا أنه رفض توقيع عقد جديد مع تشيلسي، بعدما فاز بلقب الدوري الإنجليزي، وحصل بدلا من ذلك على زيادة مجزية في راتبه.

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وتشير التقارير إلى عدم رضا كونتي تجاه فشل إدارة النادي على إنجاز صفقات أرادها المدرب بشدة في فترة الانتقالات الماضية، مثل التعاقد مع ليوناردو بونوتشي وروميلو لوكاكو وفيرناندو يورنتي.

وتقدر قيمة ساندرو في السوق حاليًا بـ 60 مليون جنيه إسترليني، وقد لعب 4 مباريات مع يوفنتوس هذا الموسم، وأحرز هدفا أمام تورينو.

ورغم تألق الظهير الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو خصوصا من الناحية التهديفية، يرى كونتي في ساندرو الرجل المناسب لتولي المهمة في الفريق الإنجليزي.

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التحرير

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