«الكوكايين» يطيح بلاعب بريطانيا من عالم التنس لمدة عام

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أعلن الاتحاد الدولي للتنس، اليوم الأربعاء، إيقاف اللاعب البريطاني دانيال إيفانز لمدة عام بسبب المنشطات.

وجاءت عقوبة إيفانز، التي تمتد حتى 23 إبريل المقبل، بعد ثبوت تعاطيه مادة الكوكايين، وذلك من خلال اختبار للكشف عن المنشطات أجري له خلال بطولة برشلونة، التي أُقيمت في إبريل الماضي.

واعترف اللاعب البريطاني، الفائز ببطولة كأس ديفيز 2015، أنه تناول مادة الكوكايين خارج المنافسات، كما أوضح في وقت لاحق أنه تناول بعض الأدوية الملوثة بهذه المادة في برشلونة.

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ويتعين على إيفانز، الموقوف منذ شهر يونيو الماضي، إرجاع مبلغ 121 ألف دولار، قيمة الجوائز المالية التي حصل عليها في الفترة ما بين شهري إبريل ويونيو الماضيين، بالإضافة إلى خصم جميع النقاط التي حصدها خلال تلك الفترة، والتي تحدد على أساسها مركزه في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين.

يذكر أن البريطاني دانيال إيفانز، صاحب الـ(27 عامًا)، صعد في مارس الماضي إلى المركز 41 في التصنيف العالمي، وهو المركز الأرقى الذي وصل إليه خلال مسيرته الاحترافية.