أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر -
وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا -
وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط -
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية -
دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه" -
9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية" -
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف -
جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها -
وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن -
"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

«الكوكايين» يطيح بلاعب بريطانيا من عالم التنس لمدة عام

Google+ Print
«الكوكايين» يطيح بلاعب بريطانيا من عالم التنس لمدة عام «الكوكايين» يطيح بلاعب بريطانيا من عالم التنس لمدة عام

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن الاتحاد الدولي للتنس، اليوم الأربعاء، إيقاف اللاعب البريطاني دانيال إيفانز لمدة عام بسبب المنشطات.

وجاءت عقوبة إيفانز، التي تمتد حتى 23 إبريل المقبل، بعد ثبوت تعاطيه مادة الكوكايين، وذلك من خلال اختبار للكشف عن المنشطات أجري له خلال بطولة برشلونة، التي أُقيمت في إبريل الماضي.

واعترف اللاعب البريطاني، الفائز ببطولة كأس ديفيز 2015، أنه تناول مادة الكوكايين خارج المنافسات، كما أوضح في وقت لاحق أنه تناول بعض الأدوية الملوثة بهذه المادة في برشلونة.

شاهد أيضا

ويتعين على إيفانز، الموقوف منذ شهر يونيو الماضي، إرجاع مبلغ 121 ألف دولار، قيمة الجوائز المالية التي حصل عليها في الفترة ما بين شهري إبريل ويونيو الماضيين، بالإضافة إلى خصم جميع النقاط التي حصدها خلال تلك الفترة، والتي تحدد على أساسها مركزه في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين.

يذكر أن البريطاني دانيال إيفانز، صاحب الـ(27 عامًا)، صعد في مارس الماضي إلى المركز 41 في التصنيف العالمي، وهو المركز الأرقى الذي وصل إليه خلال مسيرته الاحترافية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة

سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة

إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية

إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية

إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور)

إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور)

حادث المنشية.. خيانة الإخوان ونجاة عبد الناصر

حادث المنشية.. خيانة الإخوان ونجاة عبد الناصر