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بايرن ميونيخ يكشف لجوارديولا هوية المرشح لخلافة أنشيلوتي

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بايرن ميونيخ يكشف لجوارديولا هوية المرشح لخلافة أنشيلوتي بايرن ميونيخ يكشف لجوارديولا هوية المرشح لخلافة أنشيلوتي

التحرير

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أكَّد أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونيخ، أنَّه أبلغ بيب جوارديولا عن هوية المرشح لخلافة كارلو أنشيلوتي في قيادة الفريق البافاري، الذي سيتم الكشف عن اسمه الفترة المقبلة، وأنَّه وافقه الرأي بشأنه.

كان بايرن ميونيخ، أقال أنشيلوتي الخميس الماضي، وينتظر أن يُعلن عن خليفته قبل نهاية فترة توقف الدوري حاليًا، ويُعد توماس توخيل، المدرب السابق لبوروسيا دورتموند، من أبرز المرشحين لتولي مسؤولية الفريق البافاري.

وتناول هونيس وجوارديولا الطعام سويًا بعدما قام المدرب الكتالوني بزيارة لمهرجان "أكتوبر فست" في ميونيخ.

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وقال هونيس في تصريحات لصحيفة «أبيندزايتونج»، اليوم الأربعاء: «كان لقاءً بين صديقين، لكنَّنا بالطبع نتحدث عن كرة القدم،  قلت له عن المدرب الذي سنقدمه خلال الأيام المقبلة، وهو كان موافقًا في الرأي».

وتحدث هونيس عن لقائه مع جوارديولا، الذي استبعد فيه ما يتردد عن إمكانية عودته لبايرن "كان لقاءً رائعًا، جددنا فيه صداقتنا".

يذكر أنَّ جوارديولا قاد بايرن بين عامي 2013، و2016، وتُوِّج معه بلقب البونسليجا 3 مرات متتالية، ومرتين لكأس ألمانيا، كما صعد لنصف نهائي التشامبيونزليج، 3 مرات.

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التحرير

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