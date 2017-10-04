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رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر
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الخميس 26 أكتوبر 2017 02:07 مساءً
وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا
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الخميس 26 أكتوبر 2017 02:07 مساءً
وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط
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الخميس 26 أكتوبر 2017 02:07 مساءً
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 02:01 مساءً
دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه"
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الخميس 26 أكتوبر 2017 02:01 مساءً
9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية"
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الخميس 26 أكتوبر 2017 02:00 مساءً
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف
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الخميس 26 أكتوبر 2017 02:00 مساءً
جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها
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الخميس 26 أكتوبر 2017 02:00 مساءً
وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن
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الخميس 26 أكتوبر 2017 02:00 مساءً
"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور
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الخميس 26 أكتوبر 2017 02:00 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
افتتاح معرض اللقاء الأول للتصوير الفوتوغرافي بساقية الصاوي بمشاركة 6 دول
فيديو
Mbc مصر
الأربعاء 04 أكتوبر 2017 12:02 مساءً
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