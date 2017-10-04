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بالصور.. إقبال على شراء خطوط الشبكة الرابعة في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إقبال على شراء خطوط الشبكة الرابعة في الوادي الجديد

11:40 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شهدت سنترالات محافظة الوادي الجديد الخمسة العمومية، بالمدن الرئيسية الخمس، اليوم الأربعاء، إقبالًا ملحوظًا ومتزايدًا على شراء خطوط الشبكة الرابعة للمحمول "we".

"الخط سعره رخيص.. والباقات أرخص من باقي الشركات".. قال أحمد محروس، من سكان حي البري بمركز الخارجة، عن الخط الرابع للمحمول.

وأضاف أحمد، الذي يعمل في توزيع المنتجات الغذائية بمدينة الخارجة، أنه يعاني من سوء التغطية لشبكة هاتفه، ما دفعه لتجربة الشبكة في الخط الجديد، وإذا كانت أفضل، سيتخلص تمامًا من خطه القديم.

أما أية إسماعيل، طالبة بكلية آداب جامعة أسيوط فرع الوادي الجديد، قال إن الشبكة الجديدة، توفر باقات إنترنت ودقائق بأسعار أفضل مما تقدمه الشركات الثلاث القديمة، خاصة أنها تستهلك باقات الإنترنت بكثرة.

في الوقت نفسه رصد "مصراوي" جانبًا من ردود فعل بعض المواطنين لمعرفة سبب الإقبال، وأفاد محمد منصور بمركز بلاط، بأن الشركة الجديدة تقدم خدمات بأسعار منافسة سواء في المكالمات أو خدمات الإنترنت، بالإضافة إلى أن ثقته في الشركات الوطنية التابعة للدولة أفضل من الشركات المنافسة.

وقال مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات في الوادي الجديد، فضل عدم ذكر اسمه، إن الشركة بدأت في بيع الخطوط أمس الأول فقط، تزامنًا مع احتفالات العيد القومي للمحافظة، وجرى بيع 1150 خطًا لشبكة المحمول "WE" بواقع 15 جنيهًا للخط الواحد في ظل إقبال متزايد بأفرع الشركة بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

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