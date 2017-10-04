"المالية" توضح لمصراوي حقيقة فرض ضرائب رفاهية على تربية الكلاب

القاهرة - مصراوي:

قال عمرو المنيّر، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا صحة مطلقا لنية الوزارة فرض ضرائب رفاهية على تربية الكلاب.

وأضاف نائب وزير المالية، في تصريحات لمصراوي، أن السياسة الضريبية واضحة ولا تتسم بالعشوائية، وأن قطاع الضرائب في الوزارة ليس له أي علاقة بما يتم ترويجه من شائعات مثل فرض ضريبة على "الكلاب".

وكان قد دعا أستاذ بجامعة الأزهر، إلى فرض ضريبة رفاهية على تربية الكلاب، حيث قال نصا: "ما ينفق على كلب واحد من كلاب المترفين فى الشهر يكفى للإنفاق على 5 أسر فقيرة، وأن فرض ضريبة على الكلاب ضرورة يجب أن تسن لها القوانين والعقوبات رحمة بالمواطن المطحون، ولا بد من فرض ضريبة رفاهية على هؤلاء المربين".