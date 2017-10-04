أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر -
وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا -
وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط -
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية -
دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه" -
9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية" -
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف -
جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها -
وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن -
"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"المالية" توضح لمصراوي حقيقة فرض ضرائب رفاهية على تربية الكلاب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"المالية" توضح لمصراوي حقيقة فرض ضرائب رفاهية على تربية الكلاب

11:56 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017

تربية الكلاب

القاهرة - مصراوي:

قال عمرو المنيّر، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا صحة مطلقا لنية الوزارة فرض ضرائب رفاهية على تربية الكلاب.

وأضاف نائب وزير المالية، في تصريحات لمصراوي، أن السياسة الضريبية واضحة ولا تتسم بالعشوائية، وأن قطاع الضرائب في الوزارة ليس له أي علاقة بما يتم ترويجه من شائعات مثل فرض ضريبة على "الكلاب".

وكان قد دعا أستاذ بجامعة الأزهر، إلى فرض ضريبة رفاهية على تربية الكلاب، حيث قال نصا: "ما ينفق على كلب واحد من كلاب المترفين فى الشهر يكفى للإنفاق على 5 أسر فقيرة، وأن فرض ضريبة على الكلاب ضرورة يجب أن تسن لها القوانين والعقوبات رحمة بالمواطن المطحون، ولا بد من فرض ضريبة رفاهية على هؤلاء المربين".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس جامعة الأزهر يعزي الشعب الأمريكي في هجوم لاس فيجاس

    أخبار

  • وكيل الأزهر يعتمد نتيجة اختبارات القبول بمعهد الشعبة الإسلامية

    أخبار

  • ارتدى "تريننج" وقطع تذكرة زيارة.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد المستشفيات

    أخبار

  • ​زاهي حواس يرد على سعدالدين هلالي بعد تصريحاته عن الفرعون "وليد"

    أخبار

إعلان

7a2f322ec1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو