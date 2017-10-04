بالمستندات.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن وقف حافز الإثابة لمعلمي مدن شرق القاهرة

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، بطلب استجواب عاجل للدكتورهشام الشريف، وزير التنمية المحلية، لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لوقف حافز الإثابة لمعلمي مدن شرق القاهرة "مدينة القاهرة الجديدة، الشروق، بدر"، التابعة لمديرية القاهرة التعليمية - محافظة القاهرة، علمًا بأن هذا الحافز يصرف منذ عام 1997.

وأكد حجازي، في بيانٍ صحفي له، اليوم الأربعاء، أنه تم صرف حافز الإثابة على مدار السنين وصولًا إلى قرار القضاء الإداري الدائرة الخامسة عشرة بتاريخ 17/6/2017، والذي أقر صرف حافز الإثابة 100%، مطالبًا محافظة القاهرة باستمرار صرف الحافز المقرر لمعلمي مدن شرق القاهرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4249 لسنة 1998)، والخاص بنسبة 25% من الأجر الأساسي الشهري، بالإضافة إلى حافز الإثابة.

وأشار عضو مجلس النواب، في نص البيان، إلى أنه تقدم بطلب لمحافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، في اجتماعه الدوري مع أعضاء مجلس النواب في 23 سبتمبر2017، مدعم بعشرة مستندات تؤكد أحقية معلمي مدن شرق القاهرة في صرف هذا الحافز، وعدم صلاحية الحجج التي تقدمها مديرية القاهرة التعليمية.

وأوضح النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، أن حجج مديرية التعليم بالقاهرة تارة حجتها لا يوجد توقيع لمحافظين سابقين على الموافقة على مدار سنوات الصرف العشرين على الرغم من تخصيص وزارة المالية المبلغ المطلوب صرفه خلال تلك السنين، وتارة أخرى أن تلك المدن لم تعد نائية وهو ما ينافي حقيقة حجم تلك المدن من مسافات شاسعة مع عدم توافر وسائل نقل داخلي، حيث يبلغ متوسط المساحة العرضية من طرف إلى آخر بكل مدينة أكثر من 30 كليو متر على أقل تقدير.

كما أوضح عضو مجلس النواب، أن المستند الأول يتضمن خطاب رئيس الإدارة المركزية – الأمانة العامة – وزارة التعليم 18/5/1997، كما يتضمن المستند الثاني مذكرة مديرية القاهرة التعليمية بخصوص مدرسة مدينة بدر للتعليم الأساسي (إدارة مصر الجديدة التعليمية)، بدءًا من العام المالي 1997-1998، ويتضمن المستند الثالث خطاب رئيس الإدارة المركزية – الأمانة العامة – وزارة التعليم 20/6/1998.

وأكد النائب الدكتور إبراهيم حجازي، أن المستند الرابع يتضمن خطاب مدير عام الشئون المالية والإدارية – إدارة الموازنة – مديرية التربية والتعليم – محافظة القاهرة 11/2/2006، كما يتضمن المستند الخامس خطاب مدير عام الشئون المالية والإدارية – إدارة الموازنة – مديرية التربية والتعليم – محافظة القاهرة 3/7/2007، ويتضمن المستند السادس خطاب مدير مديرية القاهرة التعليمية موجه إلى مدير عام إدارة النزهة التعليمية باستمرار الصرف 17/4/2003.

وأشار إلى أن المستند السابع يتضمن خطاب المدير العام – إدارة القاهرة الجديدة التعليمية – "أمر إداري" 11/4/2017 بصرف الحافز، والمستند الثامن خطاب مديرمديرية التربية والتعليم – محافظة القاهرة – 3/5/2017، والمستند التاسع قرار محكمة القضاء الإداري الدائرة الخامسة عشرة بتاريخ 17/6/2017، كما يتضمن المستند العاشر مفرادات صافي دخل معلم خبير (25 سنة كمعلم) الشهري بعد إيقاف صرف حافز الإثابة، بما يقدر بـ 2274 جنيه شهرياً.

وطالب النائب، وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، بسرعة تحري الحقيقة وصرف حافز الإثابة طبقًا للموافقات السابقة، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي ينادي به جموع الشعب المصري وأعضاء البرلمان ورئيس الجمهورية على رفع مرتبات المعلمين تقوم مديرية التعليم بخفضه، حيث أن مرتب معلم خبير الشهري (25 سنة خبرة كمعلم) أصبح 2274 جنيه بعد خصم نسبة الـ100% حافز إثابة.