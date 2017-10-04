سفير مصر بباريس: مشيرة خطاب ضمن المرشحين الأوفر حظا في انتخابات اليونسكو

باريس- (أ ش أ):

توقع السفير إيهاب بدوي سفير مصر بباريس ومندوبها الدائم لدي اليونسكو، أن تكون المنافسة محتدمة في الانتخابات المرتقبة على منصب المدير العام لمنظمة اليونسكو في 9 أكتوبر، والتي يشارك فيها حتى الآن 8 مرشحين فقط بعد انسحاب مرشح جواتيمالا.

وقال إن العديد من الدول تتخذ قرارها في اللحظات الأخيرة لرصد ما قد يتطور من أمور ومن مواءمات أو تفاهمات سياسية.

وقال السفير إيهاب بدوي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - على هامش بدء أعمال الدورة 202 للمجلس التنفيذي لليونسكو اليوم الأربعاء، بمقر المنظمة بباريس ان كواليس مثل هذه الانتخابات الهامة تشهد عادة في مراحلها الاخيرة تفاهمات سياسية و تنسيق وانسحابات من دول لصالح دول اخرى.. الا انه حتى الان لم ينسحب سوى مرشح جواتيمالا جوان ألفونسو فونتسوريا.. معربا عن أمله في انسحاب المرشحين العرب لصالح السفيرة مشيرة خطاب منعا لتفتيت الأصوات العربية خاصة وأنها تمثل كل من العرب وإفريقيا ومنطقة المتوسط.

واعتبر بدوي أن مصر من أقوى ثلاثة مرشحين من المرشحين الثمانية وتحظى بدعم رسمي من الاتحاد الافريقي في الوقت الذي تعد المجموعة الافريقية اكبر المجموعات الجغرافية الست في المجلس التنفيذي من حيث عدد المقاعد و بالتالي عدد الأصوات.

وأشاد السفير بخبرة السفيرة مشيرة خطاب وتاريخها الحافل المشهود به على الصعيدين الوطني والدولي .

وأوضح أن وفود الدول الأعضاء تابعت بدقة مؤهلات المرشحين من خلال المقابلات الشخصية التي أذيعت على الهواء مباشرة وطرح خلالها كل منهم رؤيته لتطوير عمل المنظمة، وأكد ان مقابلة السفيرة خطاب كانت موضع اشادة من المجلس التنفيذي والمراقبين نظرا لما تضمنته من رؤية لمستقبل عمل اليونسكو وما أظهرته المرشحة المصرية من المام بكافة ملفات المنظمة.

وأوضح سفير مصر أن عملية الانتخاب ستجرى على خمس جولات كحد أقصى خلال الفترة من 9 الى 13 أكتوبر وذلك في حال لم يحصد اي مرشح على أغلبية مطلقة في الجولات الأربع الاولى وهو ما يشكل 30 صوتا على الاقل من أصوات الدول الاعضاء بالمجلس التنفيذي البالغ عددها 58 دولة.

يذكر أن اجتماعات المجلس التنفيذي لليونسكو ستستمر حتي 18 أكتوبر الحالي .

ومن المقرر أن يصدق المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو - خلال دورته الـ39 في 10 نوفمبر القادم، بمشاركة كامل عضوية المنظمة البالغة 195 عضوا - على اختيار المجلس التنفيذي؛ حتى يباشر المدير العام الجديد للمنظمة مهام منصبه في 15 نوفمبر، خلفا للبلغارية إيرينا بوكوفا التي شغلت هذا المنصب لفترتين كل منهما مدتها أربع سنوات.