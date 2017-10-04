تقرير: مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 4 آخرين في انفجار جنوب شرقي البلاد

اسطنبول - (د ب أ):

أفادت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء بمقتل أربعة جنود جراء انفجار لغم أرضي في جنوب شرق البلاد اليوم الأربعاء.

وأصيب أربعة جنود جراء التفجير الذي وقع بولاية هكاري جنوب شرقي البلاد، والمتاخمة للعراق وإيران.

واتهمت وسائل إعلام تركية منظمة حزب العمال الكردستاني بالمسؤولية عن الهجوم.

وهرعت قوات الأمن إلى المنطقة لتعقب المتورطين في التفجير.

في غضون ذلك، أعلنت رئاسة الأركان التركية أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو دمرت مواقع تابعة للمنظمة في منطقة غارا شمالي العراق.

وأشارت إلى أن الغارات استهدفت مخابئ ومخازن أسلحة وذخائر عقب رصد تحركات لعناصر المنظمة كانت تستعد لشن هجوم ضدّ القوات التركية.

وتصنف السلطات التركية المنظمة على أنها انفصالية إرهابية وتتهمها بشن هجمات يستهدف معظمها قوات ومواقع الجيش والشرطة. وتقوم في المقابل باستهداف عناصرها ومواقعها داخل البلاد وفي شمال العراق.

وكان القتال قد تجدد بين الجانبين قبل نحو عامين، بعد انهيار عملية السلام وإعلان الحكومة أنها لن تعود لإجراء محادثات مع المنظمة.