باكستان تتهم قوات هندية بقتل مدنيين اثنين على الحدود في كشمير

إسلام آباد - (د ب أ):

ذكر مسؤولون عسكريون أن اثنين على الأقل من المدنيين الباكستانيين قتلا اليوم الأربعاء، بعد أن أطلقت قوات هندية أعيرة نارية وقذائف هاون عبر خط الحدود الفعلي، الذي يمر عبر إقليم كشمير المتنازع عليه.

وقال الجيش الباكستاني في بيان إن الاشتباكات في الوادي الواقع بمنطقة الهيمالايا، المقسم بين الغريمين الإقليميين منذ عام 1949، بدأت من وقت مبكر صباح اليوم واستمرت لعدة ساعات.

وأضاف الجيش أنه قتل ثلاثة جنود هنود في إطلاق النار في رد انتقامي.

وقال مسؤولو الدفاع في دلهي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنهم لم يتلقوا أي معلومات بشأن الضحايا في صفوف القوات.

ووقع تبادل إطلاق النار بعد حوالي أسبوعين من اشتباكات مماثلة في نقطة أخرى، مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين باكستانيين على الأقل في الاشتباك الأكثر خطورة منذ أشهر.

وتزايدت التوترات بين الدولتين الواقعتين جنوب آسيا في الأسابيع الاخيرة، حيث وقعت اشتباكات على الحدود بشكل شبه يومي.

وقتل حوالي 50 مدنيا وجنديا باكستانيا برصاص قوات الحدود الهندية هذا العام، طبقا لوزارة الخارجية.