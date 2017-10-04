مصدر محلي عراقي: مقتل أحد أبرز خبراء متفجرات داعش في الحويجة

بغداد - (أ ش أ):

أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك العراقية اليوم الأربعاء، بأن أحد أبرز خبراء المتفجرات في تنظيم داعش الإرهابي قتل مع اثنين من مرافقيه في انفجار عبوة ناسفة أثناء محاولتهم تفخيخ شارع فرعي في أطراف مركز الحويجة.

وقال المصدر ـ في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن أحد أبرز خبراء المتفجرات في تنظيم داعش ويلقب بـ "الملا" وهو عراقي الجنسية قتل مع اثنين من مرافقيه في انفجار عبوة ناسفة أثناء محاولة تفخيخ شارع زراعي في أطراف مركز الحويجة جنوب غربي كركوك".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن داعش عمد إلى نصب الكثير من العبوات والألغام في الشوارع للحيلولة دون تقدم القوات الأمنية والحشد الشعبي التي حققت إنجازات مهمة في الأيام الماضية في عمليات تحرير الحويجة ومحيطها.

وكانت القوات الأمنية والحشد الشعبي بدأت عملية عسكرية واسعة منذ أيام لتحرير الحويجة ونواحيها من سيطرة تنظيم داعش وحققت إنجازات كبيرة.