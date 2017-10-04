صحيفة: الكويت توافق على عرض العراق استيراد الغاز مقابل التعويضات

الكويت – (أ ش أ):

أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق موافقة الكويت على العرض العراقي بتصدير الغاز الطبيعي للكويت كجزء من التعويضات المستحقة عليه.

ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية اليوم الأربعاء - عن المرزوق في تصريح له علي هامش احتفال السفارة الألمانية بالكويت بعيدها الوطني مساء أمس قوله "إن الجانبين الكويتي والعراقي يناقشان حالياً تفاصيل السعر وأن البداية ستكون بـ 50 مليون مليون متر مكعب وتصل الى 200 مليون متر مكعب من الغاز".

وكانت الكويت قد طلبت من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي مهلة لتحديد خيارات استيفاء التعويضات المالية الباقية على العراق والبالغة 6ر4 مليار دولار.

وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد المضف في كلمة أمام الدورة الـ83 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات المنعقدة في جنيف عن رسالة عراقية موجهة إلى الكويت في أغسطس الماضي تضمنت أربعة بدائل للخيارات المستقبلية لدفع المبلغ المتبقي هي شراء الغاز العراقي بالسعر المتفق عليه بين الطرفين (وهو الخيار الذي أكد المرزوق اعتماده) ، والتفاوض بشأن تخفيض النسبة المئوية من واردات العراق من النفط ومشتقاته وتخفيض المبلغ المتبقي من التعويض وفقاً لقواعد (تفاهم باريس) والأخير تحويل المبلغ المتبقي من التعويض إلى ديون ثنائية بين البلدين .