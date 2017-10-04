ازدحام شديد على كافة محاور القاهرة والجيزة.. ومصدر مروري يكشف الأسباب

كتب - فتحي سليمان:

سادت حالة من الاستياء بين السائقين والمواطنين بسبب الازدحام الشديد الذي أعاق حركة سير السيارات وحال دون وصول الرحلات الى أماكنها في الوقت المحدد وكذلك تأخر الجميع عن مواعيد عمله الرسمي.

وكشف مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، أسباب الازدحام الذي ظهر على غالبية طرق القاهرة الكبرى والذي يرجع إلى: تشريفة رئيس الجمهورية وتأمين خط سيره في طريقه إلى قبر الجندي المجهول احتفالًا بذكرى انتصار أكتوبر وكي يضع إكليلاً من الزهور.

وأضاف المصدر،-الذي فضل عدم ذكر اسمه- لمصراوي؛ اليوم الأربعاء، أن من أسباب الازدحام الشديد هو وجود تجمعات المدارس والهيئات الحكومية في بعض المناطق مثل الزمالك ومدينة نصر والمعادي وقصر العيني ووسط البلد ومجمع التحرير وباب الخلق والعتبه وباب الشعرية، مشيرًا إلى أن اليوم الأربعاء يعد الأخير في هذا الأسبوع بسبب إعلان الحكومة رسميًا أن غدًا الخميس عطلة رسمية بسبب ذكرى احتفالات نصر أكتوبر.

وأشار المصدر، بأن تعطل بعض السيارات ووقوع حوادث تصادم في بعض المحاور مثل الطريق الدائري ونزلة حازم حسن ونزلة صفط اللبن ونزلة رمسيس من كوبري أكتوبر وطريق صلاح سالم سببًا رئيسيًا من أسباب الزحام الشديد، إضافة إلى أن زيادة عدد السيارات وخروج غالبية المواطنين لإنهاء مصالحهم وأوراقهم من المؤسسات الحكومية بسبب عطلة الغد الخميس.

وشهدت حركة السير صباح الْيَوْمَ الأربعاء كثافات مرورية مرتفعة على بعض الطرق وخاصة الطريق الدائري ووسط القاهرة وأعلى الطرق الرابطة بين القاهرة والجيزة.