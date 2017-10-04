الرئيس التركي يصل إلى طهران في زيارة رسمية

طهران - (د ب أ):

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إلى إيران في زيارة رسمية.

ويرافق أردوغان في الزيارة وزراء الخارجية والاقتصاد والطاقة والتجارة والداخلية والثقافة.

وسيلتقي أردوغان كلا من الرئيس حسن روحاني والمرشد الإيراني علي خامنئي في إطار الزيارة.

ومن المقرر أن يترأس أردوغان وروحاني اجتماع التعاون التركي الإيراني رفيع المستوي.

ومن المتوقع أن يبحث الجانبان خلال الزيارة العلاقات الثنائية بكافة جوانبها، والمستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها ملفا سورية والعراق.