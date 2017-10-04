أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر -
وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا -
وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط -
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية -
دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه" -
9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية" -
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف -
جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها -
وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن -
"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الرئيس التركي يصل إلى طهران في زيارة رسمية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الرئيس التركي يصل إلى طهران في زيارة رسمية

11:09 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017

الرئيس التركي يصل إلى طهران في زيارة رسمية

أردوغان وحسن روحاني

طهران - (د ب أ):

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إلى إيران في زيارة رسمية.

ويرافق أردوغان في الزيارة وزراء الخارجية والاقتصاد والطاقة والتجارة والداخلية والثقافة.

وسيلتقي أردوغان كلا من الرئيس حسن روحاني والمرشد الإيراني علي خامنئي في إطار الزيارة.

ومن المقرر أن يترأس أردوغان وروحاني اجتماع التعاون التركي الإيراني رفيع المستوي.

ومن المتوقع أن يبحث الجانبان خلال الزيارة العلاقات الثنائية بكافة جوانبها، والمستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها ملفا سورية والعراق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إيران ترحب بالتعاون مع ألمانيا لحل الأزمات الإقليمية

    أخبار

  • أردوغان: تركيا مستعدة لاتخاذ المزيد من الخطوات ضد أكراد العراق

    أخبار

  • صحيفة روسية: لقاء بوتين وأردوغان انتصار لسيد الكرملين

    أخبار

  • أردوغان: الموساد الإسرائيلي لعب دورًا في تنظيم استفتاء كردستان

    أخبار

إعلان

1cf02c2069.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ الإسكندرية يصل موقع حريق العجمي.. ويعلن حالة الطوارىء بالمستشفيات (صور)

محافظ الإسكندرية يصل موقع حريق العجمي.. ويعلن حالة الطوارىء بالمستشفيات (صور)

بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة

بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة

بالصور - قرار بتشميع مطعمين لسوء حالة النظافة في بورسعيد

بالصور - قرار بتشميع مطعمين لسوء حالة النظافة في بورسعيد

"الرقابة الإدارية" تلقي القبض على مدير إدارة بالدقهلية أثناء تقاضيه رشوة

"الرقابة الإدارية" تلقي القبض على مدير إدارة بالدقهلية أثناء تقاضيه رشوة